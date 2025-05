Camminate nella biodiversità con il Fai | visite organizzate con guide d’eccezione

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano offre l'opportunità di esplorare la ricchezza del nostro patrimonio naturale. Partecipa alle "Camminate nella biodiversità", visite guidate con esperti che ci accompagneranno alla scoperta di specie uniche e habitat preziosi, celebrando così la straordinaria varietà del nostro Paese.

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra ogni 22 maggio, il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano invita a riscoprire la straordinaria varietà di specie animali e vegetali che, insieme ai loro habitat, rendono unico il nostro Paese. Lo fa con le Camminate nella biodiversità, l’evento di punta della campagna di sensibilizzazione #FAIbiodiversità, una ricca proposta di visite speciali con guide d’eccezione, in programma sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 in 20 Beni della Fondazione, da nord a sud della Penisola, pensate per osservare da vicino la vita che ci circonda. Un viaggio lento e consapevole tra paesaggi naturali e agrari, giardini storici, parchi, boschi e zone umide, volto a diffondere conoscenze e buone pratiche affinché ciascuno, nelle piccole scelte quotidiane, possa fare la sua parte per la tutela della biodiversità, un patrimonio spesso nascosto ma indispensabile per il futuro del Pianeta e oggi fortemente minacciato (informazioni sulle visite speciali e sulle altre iniziative previste nella campagna su www. 🔗Leggi su Ildenaro.it