Camminare a piedi nudi fa bene a tutti ma non è per tutti

Camminare a piedi nudi, noto anche come grounding, offre numerosi benefici, ma non è adatto a tutti. Questa pratica, che prevede il contatto diretto con la terra, ha guadagnato popolarità tra gli amanti del benessere. Gary B., il "biologo umano" e conduttore del podcast The Ultimate Human, esplora il valore di questa connessione naturale.

La pratica del grounding (o earthing), che consiste essenzialmente nel contatto fisico con la superficie terrestre, nota anche come camminare a piedi nudi, è ormai da tempo di moda tra i veri appassionati del benessere. Il sedicente “biologo umano” e conduttore del podcast The Ultimate Human, Gary Brecka, ne è un grande sostenitore. Lo stesso vale per Deepak Chopra. E, sì, anche Arch Manning. Un giovane uomo ha camminato a piedi nudi per tutta Londra. Il maratoneta etiope Abebe Bikila ha vinto la maratona olimpica del 1960 a Roma senza scarpe. Ma tu cosa ne pensi? Una persona normale dovrebbe andare a piedi nudi in un posto che non sia la spiaggia? Camminare a piedi nudi ha dei benefici reali, ma per saperne di più, chiediamo ai podologi. Cinque benefici del camminare a piedi nudi. Secondo il podologo Ilya Makarovskiy, DPM, di Northwell Health, camminare a piedi nudi è già di per sé un’esperienza appagante. 🔗Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Camminare a piedi nudi fa bene a tutti ma non è per tutti

Ne parlano su altre fonti

Per avere piedi e gambe più sane dovremmo camminare a piedi nudi più spesso, ecco come

Si legge su sportoutdoor24.it: Dovremmo camminare a piedi nudi più spesso, e questo indipendentemente dal lungo dibattito sul barefoot running che ha preso il via ormai più di 10 anni fa con la pubblicazione del libro Born To Run ...

Per avere piedi e gambe più sane dovremmo camminare a piedi nudi più spesso, ecco come

Secondo msn.com: Dovremmo camminare a piedi nudi più spesso, e questo indipendentemente dal lungo dibattito sul barefoot[...] Dovremmo camminare a piedi nudi più spesso, e questo indipendentemente dal lungo ...

Camminare scalzi: benefici e quando farlo

Scrive piusanipiubelli.it: Camminare a piedi nudi è uno dei gesti più semplici e antichi ... in casa su pavimenti in legno o tappeti naturali ha effetti positivi, soprattutto se lo si fa con consapevolezza. Attenzioni e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il padre di Manuel Bortuzzo : Al GF Vip ha avuto un’infezione, camminare non è per fare spettacolo

A Fanpage Franco Bortuzzo rassicura sullo stato di salute di Manuel che per la prima volta ha camminato con l’aiuto di tutori: “Un fisioterapista lo vede due volte a settimana, a casa lo fa ogni giorno”.