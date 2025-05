Camion perde materiali in A1 | code tra Parma e Terre di Canossa

Nel tardo pomeriggio del 14 maggio, un camion ha perso alcuni materiali sull'autostrada A1, causando code tra i caselli di Parma e Terre di Canossa, in direzione Milano. Fortunatamente, l'incidente non ha causato feriti, ma ha generato disagi al traffico. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la viabilità.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 maggio, verso le ore 19, un camion ha perso alcuni materiali mentre stava percorrendo l'autostrada A1, tra i caselli di Campegine, Terre di Canossa e Parma, in direzione Milano. In conseguenza dell'incidente, che non ha provocato feriti, si sono creati alcuni.

