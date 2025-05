Camion avvolto dalle fiamme | paura e traffico in tilt sulla Statale

Un camion avvolto dalle fiamme ha scatenato il panico e causato ingorghi sulla statale SS492 martedì 13 maggio. L'incidente, avvenuto nel comune di Schilpario (BG) in Val di Scalve, ha coinvolto un veicolo in transito con un carico di mangimi per animali. Immediato l'intervento dei soccorsi per domare le fiamme e ripristinare la viabilità.

Fumo e fiamme lungo la statale, traffico in tilt e tanta paura: è quanto accaduto nella mattinata di martedì 13 maggio lungo la SS492, nel comune di Schilpario (BG), in Val di Scalve. Un camion che trasportava mangimi per animali ha improvvisamente preso fuoco. Immediato l'intervento dei.

