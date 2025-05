CameraMagi vestito da fantasma | espulso

Durante il premier time alla Camera, il deputato Magi di Più Europa irrompe in Aula vestito da fantasma, creando scompiglio mentre il capogruppo della Lega, Molinari, sta parlando. Il presidente Fontana, colto di sorpresa, ordina immediatamente la sua espulsione, sottolineando la ferma necessità di mantenere il decoro delle istituzioni.

18.20 Protesta in Aula alla Camera di Magi, di Più Europa, mentre si svolge il premier time. Il deputato irrompe vestito da fantasma con un lenzuolo durante l' intervento del capogruppo della Lega Molinari. Il presidente della Camera Fontana chiede immediatamente la sua espulsione, viene portato fuori a spalla dai commessi. Mentre viene portato via, Magi urla a Meloni: "Si ricorda quando accusava i governi di silenziare i referendum? Era il 2016 e 2002". La premier assiste al fuori programma sorridendo. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

