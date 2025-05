cambio pelle nel libro di di pietro le strategie naturali anti invecchiamento

Nel suo libro "Cambio pelle", il professor Antonino Di Pietro esplora le strategie naturali per combattere l'invecchiamento cutaneo. Rivela come la pelle rifletta il nostro stato di salute e le nostre emozioni, offrendo un approccio olistico al benessere e alla bellezza. Un viaggio affascinante verso una pelle più sana e giovane, partendo dalla conoscenza di noi stessi.

MILANO (ITALPRESS) – “La nostra pelle conosce tutto di noi, anche quello che non diciamo. Stress, stanchezza, emozioni, notti in bianco, abitudini sbagliate. È lo specchio della nostra salute e della nostra età “. Parola del professore Antonino Di Pietro – punto di riferimento in Italia per la medicina dermatologica e antiaging – che nel suo libro “Cambia pelle”, edito da Sperling & Kupfer e presentato a Milano, accompagna il lettore nel cuore dei problemi più comuni legati all’invecchiamento cutaneo e al benessere estetico, offrendo risposte concrete e scientificamente fondate. “Se nella mia attività di ricerca e nelle visite con i miei pazienti, e quindi anche in questo libro, insisto tanto sulla naturalità non è per cavalcare la paura di invecchiare, ma per far capire che è normale che il tempo ci cambi, ed è lecito e importante accompagnare questo cambiamento – sottolinea -. 🔗Leggi su Unlimitednews.it