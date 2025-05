Cambio di rotta | Microsoft 365 su Windows 10 verrà supportato fino al 2028

Microsoft ha annunciato un cambio di rotta, estendendo il supporto per Microsoft 365 su Windows 10 fino al 2028. Questa decisione segna una deviazione significativa dalla posizione precedente, riflettendo un impegno a garantire stabilità e supporto continuato per gli utenti di questa versione del sistema operativo. Scopri di più su questa novità e le sue implicazioni.

Il supporto alla versione per Windows 10 è stato prolungato di tre anni. Una posizione molto diversa rispetto a quella professata fino a poco tempo fa. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Cambio di rotta: Microsoft 365 su Windows 10 verrà supportato fino al 2028

Microsoft continuerà a supportare Office su Windows 10 fino al 2028

Nonostante le dichiarazioni iniziali che lasciavano presagire un addio imminente, Microsoft ha deciso di cambiare rotta: le applicazioni di Microsoft 365, come Word, Excel e Outlook, continueranno a r ...

