Cambiaso e le offerte pazze | la Juve adesso sfida il Napoli

Cambiaso, da promessa di Thiago Motta a obiettivo ambito in Premier, sta attirando l’attenzione del mercato. La Juventus, con un derby italiano in arrivo contro il Napoli, potrebbe cederlo ma ha già un sostituto pronto. Intanto, il Girona osserva le possibili evoluzioni e le offerte straordinarie per il talento bianconero.

Da pupillo di Thiago Motta a oggetto del desiderio in Premier: Cambiaso è diventato un nome pesante. Ora la Juve potrebbe davvero cederlo, ma ha già in mente il sostituto. C’è un derby italiano in vista, e il Girona osserva da lontano Cambiaso e le offerte pazze: la Juve adesso sfida il Napoli (LaPresse) – serieanews.com Una delle grandi incognite di questa stagione della Juventus è sicuramente Andrea Cambiaso. Aveva iniziato col botto, titolare fisso, centrale nel gioco di Thiago Motta, valorizzato al massimo. Uno di quelli che vedi e pensi: “ok, questo ha una marcia in più”. E infatti non ci hanno messo tanto, all’estero, ad accorgersene. A gennaio il Manchester City si era fatto avanti sul serio. Altro che voci, c’era un’offerta concreta. Sessanta milioni, anche qualcosa in più. Pazzi? Forse. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Cambiaso e le offerte pazze: la Juve adesso sfida il Napoli

