Calendario Serie A | confermata la data finale con Inter e Napoli in lotta per lo scudetto

Il calendario di Serie A si avvicina alla sua conclusione, con Inter e Napoli in corsa per lo scudetto. In attesa della conferma sulla data dell'ultima giornata, il presidente della Lega, Ezio Simonelli, ha ribadito che non sono previste modifiche sostanziali, durante l'assemblea al Salone d’Onore del CONI a Roma. Un finale di stagione avvincente si preannuncia.

In un clima di attesa e incertezza, si discute su quando si giocherĂ l'ultima giornata di Serie A. Al momento, nessuna modifica sostanziale ha interessato il calendario, conferma il presidente della Lega, Ezio Simonelli, intervenuto durante l'assemblea al Salone d'Onore del CONI a Roma. Situazione del calendario Durante l'incontro, Simonelli ha specificato che il consiglio .

Serie A, calendario anticipi-posticipi 37ª giornata: conferma Inter-Lazio!

Si legge su inter-news.it: La Lega Serie A ha appena ufficializzato il calendario con date e orari della penultima giornata di campionato. Ecco il programma di questo fine settimana - Leggi su Inter-News ...

Prossimo turno Serie A 2024/2025: calendario, orari e dove vedere in TV

Come scrive fantacalcio.it: Dove vedere la Serie A 2024/2025: Sky o DAZN? Dopo le discussioni sui diritti TV Serie A, i tifosi si chiedono ora dove guardare la Serie A 2024/2025. Confermati DAZN e SKY ... Serie A 24/25, i ...

Serie A, il calendario delle ultime due giornate: contemporaneità, programmazione e tutte le info utili

Da assopoker.com: Tra contemporaneità, incastri e programmazione, ecco tutte le info utili sul calendario delle ultime due giornate di Serie A ...

Calendario Serie A - sorteggio e prime date: terza giornata con triplo big match

 La Serie A svela il suo calendario per la stagione 2024/2025, con i primi big match alla terza giornata, nel fine settimana del 1° settembre.