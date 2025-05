Calendario scolastico 2025 26 | quando inizia la scuola a settembre Le date per regione AGGIORNATO con Umbria e Sardegna

Il calendario scolastico 2025/26 si avvicina e con esso le attese date di inizio delle lezioni. Questo articolo fornisce informazioni dettagliate sulle date di inizio della scuola a settembre per ogni regione, inclusi aggiornamenti specifici per Umbria e Sardegna. Scopri quando riaprono le porte delle scuole e preparati al nuovo anno educativo!

Quando inizia la scuola a settembre? Manca ancora qualche settimana alla fine delle lezioni dell'anno scolastico 202425. Le Regioni pubblicano le delibere dei calendari del prossimo anno scolastico 202526. L'articolo Calendario scolastico 202526: quando inizia la scuola a settembre. Le date per regione AGGIORNATO con Umbria e Sardegna . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sardegna, ok al calendario scolastico 2025-26: ecco quando si torna sui banchi

Si legge su msn.com: Si torna sui banchi il 15 settembre 2025. Ufficializzato il calendario scolastico 2025-26 in Sardegna. Il via libera è arrivato oggi in Giunta, delibera proposta dall’assessora all’Istruzione Ilaria ...

Calendario scolastico 2025-26, in Umbria si tornerà in classe il 15 settembre

Lo riporta orizzontescuola.it: La Regione Umbria ha ufficialmente approvato il calendario scolastico regionale per l’anno 2025/26. Le lezioni prenderanno il via lunedì 15 settembre 2025 in tutte le scuole del territorio.

Sardegna: approvato il calendario scolastico 2025/2026. Si comincia il 15 settembre. Ultimo giorno di scuola l’8 giugno

Scrive orizzontescuola.it: La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il calendario per l’anno scolastico 2025-2026. Le attività didattiche inizieranno il 15 settembre 2025 e termineranno l’8 giugno 2026 per la scuola dell ...

