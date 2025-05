Calendario scolastico 2025 2026 | nelle Marche si torna sui banchi il 15 settembre

Il calendario scolastico per l'anno 2025/2026 nelle Marche è stato ufficialmente approvato. Gli studenti torneranno sui banchi il 15 settembre 2025, con le lezioni che si concluderanno il 6 giugno 2026. Le scuole primarie e secondarie seguiranno queste date, segnando l'inizio di un nuovo anno accademico.

Ancona, 14 maggio 2025 – L’anno sui banchi non è ancora finito ma è già stato approvato il calendario scolastico delle lezioni per il prossimo, ossia 20252026: nelle Marche la prima campanella suona il 15 settembre 2025 e le lezioni termineranno il 6 giugno 2026. Le lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione saranno spalmate su 203 giorni (223 per le scuole di infanzia, che concluderanno il 30 giugno), due giorni in meno rispetto al calendario 20242025. Intanto, in Emilia-Romagna si sta discutendo di organizzare le lezioni in modo diverso, accorciando le vacanze estive e prolungando invece lo stop di primavera ossia il cosiddetto spring break sul modello anglosassone Chi ha deciso le date. La giunta regionale ha approvato il documento questa mattina. “L’approvazione - spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Chiara Biondi - del calendario scolastico coinvolge tutti i referenti del mondo della scuola, tra cui l’Ufficio scolastico regionale, le Province e le organizzazioni sindacali che costituiscono il tavolo interistituzionale regionale per l’istruzione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it