Calenda | Su Ue Kyiv ed economia forti convergenze con Forza Italia

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, conferma le forti convergenze tra la sua visione per l'Europa e quella di Forza Italia, sottolineando il sostegno all'Ucraina, il rilancio dell'europeismo, il riarmo e il liberalismo economico come temi centrali. Per approfondire, visita il sito per abbonarti.

"I rapporti sono sempre buoni. Su temi centrali come il supporto all'Ucraina, l'europeismo, il tema del riarmo e il liberalismo in economia, c'è una convergenza abbastanza forte"

Calenda: “Su Ue, Kyiv ed economia forti convergenze con Forza Italia”

Lo riporta ilfoglio.it: Il leader di Azione: "Con FI rapporti ottimi. Oggi restiamo dove siamo ma quello di un centro forte è un discorso futuribile. Ci vorrebbe una coalizione Ursula, con Tajani e Gentiloni. La legge eletto ...

Ue, Calenda: “Meloni si appoggia a Trump e sottovaluta che l’Europa è rimasta sola”

Come scrive msn.com: Così il leader di Azione Carlo Calenda, rispondendo alle domande dei cronisti all’esterno del Senato, dov’era in corso la seduta per le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del prossimo ...

Calenda: "Trump vuole demolire la Ue per predarla insieme a Putin"

Secondo msn.com: Questo non cambierà". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, al congresso del partito che si tiene a Roma. "E sì, se fossi al posto di Meloni - ha aggiunto - proverei a tenere questo ...

