calenda può prendere appunti da leone xiv

Si sono concluse giovedì scorso le elezioni dell’ultimo pontefice, sotto l’attenta osservazione degli ispettori delle Nazioni Unite che hanno controllato la regolarità del voto appostati sul tetto della Cappella Sistina dove era posto il comignolo, travestiti da gabbiani. Ha vinto, come è noto, l’americano Robert Francis Prevost, aka Leone XIV, benché essendo nato il 14 settembre sia Vergine – e in teoria non solo dal punto di vista dello zodiaco. Uomo distinto, signorile, appena il nuovo Papa è comparso sul balcone dalla piazza gli hanno gridato “SI NU PRET!”. E’ stato un conclave breve, durato a malapena un paio di giorni: alla seconda fumata nera, il Vaticano ha chiamato gli spazzacamini per pulire la canna fumaria, hanno cambiato la marmitta alla Cappella Sistina, et voilà, fumata bianca! Per il prossimo conclave i cardinali hanno promesso che metteranno la cappa fumaria, così i vicini non si lamentano. 🔗Leggi su Ilfoglio.it