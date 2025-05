Calciomercato Sane giocherà in Serie A | arriva a zero

Leroy Sané sta per iniziare una nuova avventura in Serie A, con un clamoroso trasferimento a zero. Le ultime notizie rivelano un possibile intreccio che potrebbe cambiare le dinamiche del calciomercato. Il noto giornalista ha condiviso dettagli entusiasti, rendendo l'attesa ancora più intensa. Scopriamo insieme le ultime novità su questo affascinante colpo di mercato!

Sane è ad un passo dalla sua nuova avventura in Serie A. Un nuovo annuncio sul profilo X, ecco la verità del giornalista: spunta l’intreccio a zero Sono ore decisive per conoscere il futuro di Leroy Sane. Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici: spunta la sua nuova squadra in Serie A. Conosciamo gli ultimi movimenti sull’attaccante tedesco pronto a cambiare aria. Calciomercato, Sane giocherà in Serie A: arriva a zero – Lapresse – calciomercato.it Un momento decisivo per anticipare la folta concorrenza che è sulle tracce di Sane. Non ci sarà il suo rinnovo con il Bayern Monaco: saranno le ultime settimane con il club tedesco prima di prendere una nuova decisione per il prosieguo della sua carriera. Sane è pronto a sbarcare definitivamente in Serie A: è stato accostato a tante big italiane nelle ultime settimane, ecco la verità. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, Sane giocherà in Serie A: arriva a zero

