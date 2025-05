Nel panorama del calciomercato, la Roma è al centro di voci intriganti riguardo Mile Svilar. Con il Milan che si mostra interessato, soprattutto in vista di un possibile addio di Mike Maignan, ci si chiede quali siano le reali possibilità di un trasferimento. Analizziamo i dettagli e le prospettive del futuro del giovane portiere.

Calciomercato Roma, Milan intrigato da Svilar: dal rinnovo alle voci sul Diavolo. Cosa c'è di vero Come riferito da calciomercato.com, in caso di addio di Mike Maignan, per il prossimo calciomercato, il Milan potrebbe puntare su Mile Svilar, portiere della Roma. Svilar è stato probabilmente il miglior portiere della Serie A 20242025 e la Roma .