Calciomercato Roma Abdulhamid possibile partente | torna alla carica la Ligue 1

Se la stagione della Roma si concluderà con la conquista della Champions League saranno le ultime due giornate di campionato a dircelo, con l'impresa che si è però complicata dopo la sconfitta di Bergamo. La posizione finale in classifica potrebbe andare ad influenzare quella che sarà la sessione di calciomercato estiva, con i giallorossi chiamati a rinforzare la rosa anche in base alla scelta del futuro allenatore, con il quale bisognerà programmare su quali profili puntare. Molto importante sarà però anche operare nel migliore dei modi a livello di cessioni, liberandosi di quei giocatori che non rientrano nel progetto o che sono considerati sacrificabili. Senza pass per la massima competizione europea qualche big – in particolare Koné o N'Dicka – potrebbe salutare la Capitale. Oltre ai nomi di maggior calibro, a rientrare tra coloro che potrebbero partire in estate ci sarebbe anche Saud Abdulhamid, la cui avventura con la maglia giallorossa rischierebbe di durare un solo anno.