Calciomercato Napoli non solo David | ribaltone azzurro

Il calciomercato del Napoli è alle porte e si preannuncia ricco di sorprese. Con un ribaltone entusiasmante, la squadra azzurra è pronta a dare vita a una nuova avventura. Il direttore sportivo Manna è al lavoro per costruire un organico competitivo, puntando su nuove trattative e giocatori promettenti per una stagione da protagonisti.

Il calciomercato del Napoli è pronto a prendere avvio, con un ribaltone che ha scatenato l’entusiasmo negli azzurri Continua il casting infuocato del Napoli in vista della prossima stagione, con la società vogliosa di compiere un calciomercato con i fiocchi. Manna, direttore sportivo, è pronto a scendere in prima linea nelle trattative, con il desiderio di regalare ad Antonio Conte diversi acquisti importanti, con una particolare attenzione in casa United. La rosa andrà sicuramente rafforzata, viste le 4 competizioni che il prossimo anno vedranno il Napoli protagonista. Il budget non sarà poi un problema, considerando gli incassi del posizionamento finale in campionato – anche accesso in Champions League – e le diverse cessioni che ci saranno. Napoli, Zirkzee scaricato dallo United: ora l’affare è possibile. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, non solo David: ribaltone azzurro

Su questo argomento da altre fonti

Inter o Napoli per David: UFFICIALE la decisione dell’attaccante

Riporta calciomercato.it: David annuncio ufficiale sul suo futuro: Inter o Napoli per l'attaccante canadese in scadenza col Lille. Occhio pure alla Juve ...

SKY - David-Napoli, trattativa lunga e complessa. Meeting con gli agenti non risolutivo

Secondo msn.com: La negoziazione in atto con l'entourage di Jonathan David non si esaurirà in poco tempo. Il punto sul futuro del bomber canadese.

Il Mattino – Calciomercato Napoli, si complica la pista David: le ultime

iamnaples.it scrive: Il Mattino scrive della trattativa che potrebbe portare l'attaccante Jonathan David all'ombra del Vesuvio: "Manna si sta muovendo tanto sul fronte ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli - Osimhen vicino al Galatasaray: news calciomercato

L'attaccante del Napoli Viktor Osimhen si avvicina al Galatasaray nei 'tempi supplementari' del calciomercato, ancora aperto in Turchia.