Calciomercato Milan il nuovo regista ha già dominato in Serie A | le ultime

Il calciomercato del Milan si infiammata con l'interesse per Samuele Ricci, regista che ha già dimostrato il suo valore in Serie A. Tuttavia, la dirigenza rossonera ha pronta anche un'alternativa di livello, pronta a soddisfare le ambizioni del club per la prossima stagione. Resta da vedere quale sarà la scelta finale.

Il Milan è seriamente interessato a prendere Samuele Ricci nel calciomercato estivo, ma è pronta già un'alternativa di livello 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il nuovo regista ha già dominato in Serie A: le ultime

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, prende quota Sarri: scelto il nuovo regista

Riporta spaziomilan.it: Attualmente libero dopo l’ultima esperienza sulla panchina della Lazio, Maurizio Sarri potrebbe ripartire dal Milan sembra avere già le idee chiare.

Il Milan sogna questi 7 colpi di calciomercato: c’è pure un nome clamoroso

Lo riporta msn.com: Il Milan prepara una rivoluzione in estate: ecco 7 grandi obiettivi di calciomercato seguiti dai rossoneri. E occhio alle possibili sorprese ...

Milan, colpo a sorpresa a centrocampo: Pellegatti svela il nome del nuovo regista nel mirino

Lo riporta msn.com: Lo storico giornalista-tifoso svela il nuovo colpo: è lui il sogno rossonero per la regia. Come molti sanno, oltre ai salotti televisivi, Carlo Pellegatti ultimamente è molto attivo anche sul suo cana ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calciomercato Milan - Zirkzee sempre più vicino

Intanto, con il viaggio nel weekend a Londra del responsabile dell'area tecnica Moncada, il Milan si è tutelato con Artem Dovbyk.