Calciomercato Milan dalla Spagna | Anche il Real Madrid vuole Reijnders

Nel calciomercato estivo si accende la sfida tra grandi club. Dalla Spagna, infatti, emergono notizie secondo cui il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan. La concorrenza per assicurarsi le prestazioni del giovane talento potrebbe infiammare ulteriormente la stagione calcistica.

Direttamente dalla Spagna giungono indiscrezioni secondo cui il Real Madrid sarebbe interessato a Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Anche il Real Madrid vuole Reijnders”

Su questo argomento da altre fonti

Milan News – Bomba di mercato dalla Spagna: “Colpo dal Real Madrid!”

ilmilanista.it scrive: noto portale spagnolo esperto di calciomercato, il Milan starebbe monitorando con attenzione la situazione relativa a Dani Ceballos. Il contratto del centrocampista spagnolo con il Real Madrid scade ...

Milan News – Bomba di mercato dalla Spagna: “Colpo da Real Madrid!”

Lo riporta msn.com: Secondo alcune news di calciomercato che arrivano direttamente dalla Spagna, nel mirino del Milan c'è anche un giocatore del Real Madrid ...

Mbappé “spinge” il top player del Real verso il Milan: bomba di mercato dalla Spagna

Scrive msn.com: Mbappé “spinge” il top player del Real verso il Milan. Dalla Spagna emergono novità davvero rilevanti per l’asso dei Blancos. Il grande giorno si avvicina per il Milan, atteso mercoledì dalla finale d ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.