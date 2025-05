Calciomercato Juventus serviranno 90 milioni per quel colpo! Richiesta choc per i bianconeri Cosa succede

Il calciomercato della Juventus si preannuncia infuocato: per assicurarsi Victor Osimhen, i bianconeri dovranno confrontarsi con un'offerta choc di 90 milioni. Nonostante le smentite del direttore sportivo Giuntoli, il Napoli sembra non voler facilitare la trattativa. Scopriamo le ultime novità su questo grande colpo atteso per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, serviranno 90 milioni per quel colpo: “muro” contro i bianconeri. Le ultime novità. Nonostante l’ultima smentita di Giuntoli il calciomercato Juventus non molla Victor Osimhen per la prossima stagione. Come rivelato da Il Mattino, però, il Napoli continua a fare muro. Il club di De Laurentiis, infatti, non avrebbe cambiato la sua posizione nei confronti dei bianconeri: la richiesta per il nigeriano è di almeno 90 milioni di euro. Servirà un’offerta monstre per strappare Victor Osimhen al Napoli. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, serviranno 90 milioni per quel colpo! Richiesta choc per i bianconeri. Cosa succede

