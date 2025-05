Calciomercato Juve Paganini fa sognare | L’entourage di Osimhen ha incontrato Giuntoli ecco cosa è successo Passi avanti per un giocatore del Bayern Monaco

Il calciomercato della Juventus continua a tenere banco, con l'esperto di mercato Paolo Paganini che stuzzica la fantasia dei tifosi. Recenti sviluppi vedono l'entourage di Osimhen incontrare Giuntoli, mentre si fanno passi avanti per un giocatore del Bayern Monaco. Scopriamo insieme le ultime novità e le potenziali trattative in arrivo per i bianconeri.

Calciomercato Juve, Paganini fa sognare i tifosi bianconeri: tutte le dichiarazioni dell'esperto di mercato. L'esperto di mercato Paolo Paganini ha analizzato sul proprio profilo X quelle che potrebbero essere le mosse del calciomercato Juve in entrata, soffermandosi sul futuro dell'attaccante del Napoli Osimhen e su Sané del Bayern Monaco. PAROLE – «L'entouarge di Osimhen ha incontrato nei giorni scorsi Giuntoli e ha dato la disponibilità a trasferirsi alla Juventus nonostante le molte richieste dalla Premier. Passi avanti anche per Sane del Bayern Monaco che è a parametro zero».

