Calciomercato Juve occhi puntati in Spagna | può arrivare da lì il sostituto di Cambiaso! Il nome in pole position

Il calciomercato della Juventus si anima con sguardi rivolti verso la Spagna, dove potrebbe arrivare il sostituto di Cambiaso. In vista della prossima estate, il club bianconero è già al lavoro per trovare un rinforzo adeguato, con un nome in pole position che promette di infiammare la sessione estiva.

Nel corso della prossima sessione estiva Andrea Cambiaso potrebbe lasciare il club e approdare in Premier League, con il Manchester City ipotesi da tenere sempre in fortissima considerazione. Secondo quanto riportato da Tuttosport nella lista dei possibili sostituti del laterale ex Genoa c'è anche Miguel Gutierrez: l'interesse del calciomercato Juventus per il giocatore del Girona è più che confermato.

Il Manchester City ha messo nel mirino Andrea Cambiaso per potenziare il reparto degli esterni. Secondo Sky Sport, il club inglese sarebbe pronto a presentare alla Juventus un'offerta di 65 milioni di euro per il terzino 24enne.