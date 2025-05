Calciomercato Juve la dirigenza non molla quell’obiettivo | possibile colpo dal top club europeo! I dettagli

La Juventus è determinata a rafforzare la propria rosa nel prossimo calciomercato, puntando su Nuno Tavares come principale obiettivo. In caso di cessione di Andrea Cambiaso, il club bianconero esplorerà anche due alternative strategiche, con un occhio attento al mercato dei top club europei. Scopriamo i dettagli delle manovre della dirigenza.

Calciomercato Juve, occhi sul top club europeo. I dettagli in vista della prossima sessione di mercato. È Nuno Tavares il primo obiettivo della Juventus in caso di cessione di Andrea Cambiaso. La società bianconera, però, valuta anche due alternative: come riferito da Tuttosport, infatti, il nome di Fran Garcia torna ad essere attuale. Se le condizioni fisiche di Tavares non dovessero convincere, si valuterebbe il profilo dello spagnolo del Real Madrid, che viene reputato un profilo da Juve. Staremo a vedere. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la dirigenza non molla quell’obiettivo: possibile colpo dal top club europeo! I dettagli

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, la conferma a Igor Tudor sembra solo a tempo: le opzioni

msn.com scrive: Nonostante la conferma fino almeno al Mondiale per Club, la Juventus potrebbe poi separarsi da Igor Tudor: diversi i nomi sul taccuino.

Calciomercato Juventus, serviranno 90 milioni per quel colpo! Richiesta choc per i bianconeri. Cosa succede

Come scrive juventusnews24.com: Calciomercato Juventus, serviranno 90 milioni per quel colpo: “muro” contro i bianconeri. Le ultime novità Nonostante l’ultima smentita di Giuntoli il calciomercato Juventus non molla Victor Osimhen p ...

Calciomercato Juventus, De Laurentiis contro Giuntoli: non solo Osimhen. Cosa sta succedendo

Secondo jmania.it: . Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera Calciomercato Juventus, De Laurentiis contro Giuntoli: non solo Osimhen. Cosa sta succedendo (LaPresse) – JMania.it Napoli e Juventus hanno ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calciomercato Juve - Calafiori vicino all'Arsenal

Punto di riferimento del Bologna nel corso di questa stagione, con la conquista della qualificazione alla prossima Champions League, Calafiori vanta 37 partite disputate, con 2 gol e 5 assist.