La Juventus continua a puntare forte su David Hancko per il calciomercato estivo. Nonostante le insidie, il club bianconero non molla il difensore del Feyenoord, ancora al centro delle attenzioni. Secondo recenti fonti, il giocatore rappresenta l'obiettivo principale per rinforzare la retroguardia nella prossima stagione.

Calciomercato Juve, quell’obiettivo è ancora in cima alla lista per la prossima stagione. Novità sulla difesa. La Juventus non molla David Hancko. Secondo quanto riferito da La Stampa, infatti, il difensore del Feyenoord rimane il primo nome della lista del calciomercato Juve per la difesa. Tuttavia, la concorrenza sta aumentando in vista della prossima stagione. Lo slovacco ha già attirato su di sé le attenzioni di diversi club europei dopo l’ottima stagione disputata anche in Champions League. La Juve potrebbe tornare così anche su Gutierrez del Girona come prima alternativa. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il club bianconero non molla quell’obiettivo: è ancora in cima alla lista per l’estate! La rivelazione

