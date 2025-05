Calciomercato Inter | occhi puntati su Bonny del Parma | i dettagli

L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato. Ecco tutti i dettagli su questa potenziale operazione.

Calciomercato Inter, la società nerazzurra ha messo gli occhi sull’attaccante del Parma Bonny: le ultime. L’ Inter è concentrata sia sui risultati sportivi che sulla pianificazione futura sul mercato. Attualmente in corsa per il campionato e la Champions League, il club sta già valutando i primi obiettivi per il Calciomercato Inter della prossima stagione. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Ausilio e Marotta stanno cercando di definire l’acquisto dell’esterno brasiliano Luis Henrique, con cui esiste già un accordo verbale, ma resta una distanza di circa 5 milioni di euro da colmare con il Marsiglia. In attacco, l’Inter prevede cambiamenti, poiché Arnautovic e Correa stanno per andare via. Taremi è sotto osservazione dopo alcune buone prestazioni in questa stagione difficile. Tra i profili analizzati nell’ultimo periodo c’è il francese Ange-Yoan Bonny del Parma, classe 2003, che ha un contratto valido fino a giugno 2027. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli

