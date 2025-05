Calciomercato Inter idea Bonny per l’attacco sfuma Tah

In vista del calciomercato estivo, l'Inter è alla ricerca di rinforzi per l'attacco. Tra le ultime idee, spunta il nome di Bonny, ma sembra sfumare l'opzione Tah. La dirigenza è determinata a ringiovanire la rosa di Simone Inzaghi in vista della stagione 2025/2026, valutando diverse opportunità sul mercato.

In vista della prossima finestra di calciomercato estiva, l'Inter sta monitorando diversi nomi con l'obiettivo di impreziosire e ringiovanire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per la stagione 20252026. Negli ultimi giorni si stanno facendo sempre più insistenti le voci che parlano di un interessamento da parte dei nerazzurri

Bonny Parma, storia finita? Inter pronta ad accelerare per la punta, a Milano sono già certi che…

Riporta calcionews24.com: Bonny Parma, storia finita? Inter pronta ad accelerare per la punta. La rivelazione e il punto sulla trattativa Il nome di Ange-Yoan Bonny torna ad essere tra quelli in cima alla lista dei desideri de ...

Perché l'Inter vuole Bonny del Parma

calciomercato.com scrive: Testa al campo, con uno sguardo puntato sempre sul mercato: l`Inter è ancora in corsa per provare il double scudetto più Champions League, ma ad Appiano c`è già.

Mercato Inter, pronta la scommessa da 20 milioni: scelto il bomber del futuro

Riporta spaziointer.it: L’Inter ha il colpo in canna per l’attacco: la società nerazzurra prepara l’investimento da 20 milioni di euro. Colpo dalla Serie A.

