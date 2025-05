Calciomercato Inter c’è un nome caldo per l’attacco del futuro | può essere il vice Thuram ideale! Occhio alla concorrenza del Napoli

Nel calciomercato dell'Inter si fa strada un nome intrigante per l'attacco del futuro, potenzialmente il vice Thuram ideale. Tuttavia, la concorrenza del Napoli potrebbe complicare le trattative. Gli uomini mercato interisti sono al lavoro per rinforzare il reparto offensivo, e questo talento potrebbe rivelarsi un colpo decisivo. Scopriamo chi è.

Calciomercato Inter, c’è un nome caldo per l’attacco del futuro: può essere il vice Thuram ideale! Occhio alla concorrenza del Napoli. Ecco chi è. Gli uomini del calciomercato Inter si muovono alla ricerca di profili per l’attacco del prossimo anno. Ce ne sarebbe uno, in particolare, pronto a scalare le gerarchie delle preferenze dei nerazzurri. A parlarne è Calciomercato.com. CALCIOMERCATO INTER – « Sarà importante aggiungere al reparto offensivo caratteristiche che oggi appartengono esclusivamente a Thuram: fisicità, strappo, progressione, qualità troppo importanti per il gioco di Inzaghi. Ecco perché il direttore sportivo Piero Ausilio si sta guardando intorno, muovendosi all’interno di un recinto che comunque non consente di strapagare. Giovani e con buone prospettive, questi sono i profili che interessano ai nerazzurri e tra questi, per quanto riguarda l’attacco, c’é sicuramente Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 di proprietà del Parma. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, c’è un nome caldo per l’attacco del futuro: può essere il vice Thuram ideale! Occhio alla concorrenza del Napoli

