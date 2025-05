Calciomercato Genoa Simeone profilo perfetto per sostituire Pinamonti? Il piano dei rossoblu con il Napoli

Il Genoa è pronto a scatenare il calciomercato per trovare l'erede di Andrea Pinamonti. Con il pressing su Giovanni Simeone, i rossoblù sembrano avere in mente un piano strategico proprio con il Napoli. Le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti, segnalando un futuro interessante per l'attacco genoano.

Calciomercato Genoa, occhi puntati su chi sarà il futuro erede di Andrea Pinamonti. Pressing totale per il centravanti Simeone. L'indiscrezione Considerando quello che sarà l'addio di Andrea Pinamonti, ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il calciomercato Genoa, dove nel mezzo è stata trovata una punta tanto esperta quanto all'altezza di saper trascinare i

Calciomercato Genoa: occhi su Giovanni Simeone?

Lo riporta ilcorrieredelpallone.it: Le strategie e gli obiettivi per il prossimo calciomercato Anche se al momento l’indiscrezione su Simeone è solo una voce di mercato, il Genoa si prepara a una sessione estiva molto attiva. Il club ...

Calciomercato Genoa, pressing ulteriore per Giovanni Simeone. Il Napoli pretende quel prezzo

Da calcionews24.com: Calciomercato Genoa, pressing per Simeone: centravanti che potrebbe essere il degno erede di Andrea Pinamonti (sempre più lontano dal riscatto) Uno degli alibi del calciomercato Genoa è ...

Calciomercato, Simeone può partire: ecco quali profili cerca il Toro per l’attacco

Secondo toronews.net: Torino, Zapata ha rinnovato: quale profilo cercano i dirigenti granata per l'attacco Difficilmente però il Torino tornerà con decisione su Simeone anche quest'estate, a meno di un cambio di strategia ...

