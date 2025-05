Calciomercato estero l’Osasuna pensa al cambio allenatore In pole un tecnico italiano che sta stupendo tutti

L'Osasuna valuta un cambiamento in panchina e punta su un tecnico italiano che sta affascinando il panorama calcistico. Alessio Lisci, attuale allenatore del Mirandés, è in pole position per raccogliere l'eredità, mentre il club è impegnato nella corsa per la promozione in La Liga. La situazione di mercato promette sorprese.

Calciomercato estero, l’Osasuna pensa al cambio allenatore. In pole un tecnico italiano che sta stupendo tutti Ci sarebbe Alessio Lisci, attualmente tecnico del Mirades, club spagnolo attualmente in lotta per la promozione ne La Liga, tra gli obiettivi della panchina dell’Osasuna in caso di addio di Vicente Moreno. Secondo As, infatti, il tecnico si adatterebbe . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, l’Osasuna pensa al cambio allenatore. In pole un tecnico italiano che sta stupendo tutti

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato estero, Pepé al Villarreal è tornato ad essere appetibile sul mercato. Due club su di lui

Riporta calcionews24.com: Con un gol e due assist nell’ultima partita vinta dal Villarreal contro l’Osasuna (4-2), Nicolas ... assalti dall’Inghilterra nel prossimo calciomercato. In particolare sono Everton e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021 : ballerina e tecnico Rai positivi e in quarantena

Una ballerina del corpo di ballo di Elodie e un tecnico di Radio Rai sono risultati positivi al test rapido effettuato nei punti tampone poco distanti dal teatro Ariston.