Calciomercato Derby infuocato a Milano | Inter e Milan piombano su Mateta

Il calciomercato milanese infiamma la rivalità tra Inter e Milan: entrambi i club si contendono Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. Dopo una stagione brillante, il bomber francese è ora un obiettivo concreto per rinforzare l'attacco delle due squadre, pronte a dare vita a un duello avvincente sul mercato.

Jean-Philippe Mateta, bomber del Crystal Palace protagonista di una ottima stagione, è diventato un obiettivo concreto per Milan e Inter 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Derby infuocato a Milano: Inter e Milan piombano su Mateta

Calciomercato Milan, si punta ad un big della Serie A in estate

Scrive msn.com: Anche in una giornata importante come quella di oggi, in cui il Milan si giocherà la stagione in un derby infuocato contro l'Inter, il calciomercato non si ferma. La società rossonera osserverà ...

Calciomercato Milan, si accende il derby per Lucca! Ultime

Riporta milannews24.com: Calciomercato Milan, in estate previsto un acceso derby con l’Inter per Lorenzo Lucca dell’Udinese: valutazione pari a 35 milioni di euro Come riportato dal Quotidiano Sportivo, uno degli obiettivi ...

Calciomercato Milan, conferma ormai scontata! Rinnovo...

Segnala milannews24.com: I dettagli Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha definitivamente sciolto le riserve per quanto riguarda il futuro di Luka Jovic, attaccante in scadenza di contratto il ...

Anticipo Serie A : Milan Genoa 2-0 Spezia Inter 1-3

Riprende la marcia del Milan che, reduce da due pareggi di fila, al Meazza batte 2-0 il Genoa e torna in testa alla classifica con 2 punti sull' Inter.