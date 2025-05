Calciomercato Bologna Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate Trattativa con la Juve!

Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore. Le ambizioni europee accendono l'interesse nei prossimi mesi.

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino della squadra rossoblu. Possibile trattativa in vista dell’estate emiliana Aspettando quella che sarà la finale di Coppa Italia, il calciomercato Bologna pensa a quelle che saranno le possibili entrate a fronte di una qualificazione in Europa tanto importante quanto decisiva per la campagna acquisti 20252026. Secondo quanto risulta da . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve!

