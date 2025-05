Calciomercato Atalanta obiettivo rinforzare il centrocampo | tre nomi nel mirino per l’estate L’indiscrezione

L'Atalanta guarda con attenzione al mercato estivo per rinforzare il centrocampo in seguito alla possibile cessione di Ederson, conteso da club come la Juventus e diverse squadre di Premier League. Tre nomi di calciatori risultano nel mirino della società bergamasca, pronti a dare nuova linfa al reparto. Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione di CalcioNews24, aspettando novità sul fronte Ederson (ricercato sia dalla Juve che da molte squadre di Premier League), l'Atalanta si sta muovendo sul mercato non solo sul fronte Cherki, ma anche.

