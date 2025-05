Calcio ultima giornata di A la Lega | Date? Aspettiamo

Si avvicina l'ultima giornata del campionato di Serie A, un evento atteso con trepidazione da tifosi e squadre. Durante l'Assemblea di Lega a Roma, si è discusso della data decisiva, con giovedì 22 maggio in pole position per un finale che potrebbe assegnare il tanto ambito scudetto. Restano numerose ipotesi in ballo.

Roma, 14 mag. (askanews) – Il tema della data dell’ultima giornata di campionato di serie A al centro dell’Assemblea di Lega svoltasi a Roma poco prima della finale di Coppa Italia. Restano un ventaglio di ipotesi, con giovedì 22 maggio quella più accreditata per l’atto finale che vede in ballo scudetto e salvezza. Probabilmente, al momento non c’è accordo. Per cui si aspetta. “Partite in contemporanea? Al momento il Consiglio ha deciso di non cambiare niente. Ad oggi le partite si giocheranno o sabato 24 o domenica 25 maggio. Vediamo come va il prossimo turno ed eventualmente il prossimo Consiglio deciderà se confermare o meno la decisione di giocare in queste date. Ad oggi la cosa è stata già esaminata e si è deciso di confermare, poi se il Consiglio deciderà di cambiare la decisione la cambieremo. 🔗Leggi su Ildenaro.it