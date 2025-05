Calcio Prima Categoria 2024 2025 il racconto della 30^ giornata dei gironi B e C

Nella 30^ giornata dei gironi B e C del campionato di Prima Categoria 2024-2025, emozioni e colpi di scena non sono mancati. Il Borghetto ha compiuto una clamorosa rimonta contro la Sampaolese, con il gol decisivo di Piccinini al 91°. Biancorossi retrocessi, mentre i biancazzurri si preparano per i play-off. Montemarciano estromette il Marzocca all'ultimo respiro.

Il Borghetto ribalta la Sampaolese con il gol di Piccinini al 91?: biancorossi retrocessi, biancazzurri ai play-off contro l’Ostra e Staffolo salvo per il +10 sulla squadra di Bacchetti. Ai play-out sarà Pietralacroce-San Biagio. Il Montemarciano estromette il Marzocca dai play-off al 92°: in semifinale sfiderà l’Osimo 2011. Argignano salva nel girone C, Passatempese settima e fuori dai play-off. VALLESINA, 14 maggio 2025 – Si è conclusa la regular season di Prima Categoria con le gare della 30^ giornata. Parliamo subito dei verdetti: dal girone B la Labor e la Sampaolese sono retrocesse in Seconda Categoria. I biancorossi, in particolare, perdendo 1-2 in casa contro il Borghetto sono scivolati a -10 dallo Staffolo, vincente per 2-1 proprio contro la Labor, e quindi lo spareggio non si disputerà. 🔗Leggi su .com

