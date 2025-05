Calcio Per giocare in serie C basta pagare!

Un terremoto scuote la Vis Pesaro dopo l'inchiesta de 'Le Iene', che mette in luce come per giocare in Serie C sia sufficiente pagare. Salvatore Bagni è coinvolto in un scandalo che costringe il club a sospendere il direttore sportivo Michele Menga e avviare accertamenti, mentre l'attenzione si concentra sulla delicata situazione a poche ore dai playoff.

Salvatore Bagni incastrato dal servizio televisivo delle ‘Iene’. Coinvolta la Vis Pesaro che si dissocia e sospende il diesse Michele Menga disponendo accertamenti. VALLESINA, 14 maggio 2025 – ‘Le Iene’ fanno il colpo, terremoto in casa Vis Pesaro. Alla vigilia della gara di ritorno dei play off di questa sera contro il Rimini, all’andata finì 1-1, dopo la trasmissione delle Iene di ieri 13 maggio, il club pesarese ha emesso il seguente comunicato uffciale: “In merito al servizio andato in onda nella trasmissione “Le Iene” in data 13052025, la VIS PESARO 1898 intende esprimere la propria posizione. La società si dichiara totalmente estranea ai fatti riportati nel corso del servizio televisivo e respinge con fermezza ogni tentativo di accostare il proprio nome a vicende di cui è completamente estranea. 🔗Leggi su .com

