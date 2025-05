Calcio finisce la stagione del Rimini | la Vis Pesaro espugna il Romeo Neri con un pirotecnico 3-4

La stagione del Rimini si chiude amaramente con la sconfitta contro la Vis Pesaro, che espugna il Romeo Neri con un emozionante 4-3. Il sogno playoff sfuma al primo turno, nonostante l'ottimo percorso in Coppa Italia, che aveva reso i biancorossi protagonisti. Una stagione entusiasmante, punteggiata da alti e bassi, si conclude con rammarico per i tifosi.

Finisce subito l'avventura ai playoff del Rimini. I biancorossi vengono battuti 4-3 al Romeo Neri dalla Vis Pesaro uscendo così al primo turno della fase nazionale dei playoff a cui erano qualificati grazie alla vittoria della Coppa Italia. E proprio il trofeo aveva reso i romagnoli testa di.

