Calcio a 5 con la coppa Velez si chiede la stagione di mister D' Amico

Con la recente vittoria della Coppa Velez, si chiude un capitolo importante per il Calcio a cinque Forlì e per mister Antonio D’Amico. La stagione, caratterizzata da emozioni e successi, segna infatti la conclusione del suo percorso con la società, che ha annunciato la rescissione consensuale del contratto.

