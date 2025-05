Calciatore dell’Udinese indagato per abusi | ‘La ragazza ha detto no’

Un calciatore dell'Udinese è sotto indagine per violenza sessuale, dopo che una ragazza ha sporto denuncia, affermando che il suo rifiuto è stato ignorato. L'episodio, che ha scatenato l'apertura di un fascicolo, sarebbe avvenuto dopo una serata trascorsa con il giocatore e due amici. La situazione ha già sollevato preoccupazioni e discussioni nel mondo del calcio.

Calciatore professionista denunciato a Udine per violenza sessuale: aperto un fascicolo. Un giocatore dell’Udinese, secondo quanto rivelato dalla Tgr Fvg, è stato denunciato per violenza sessuale da una ragazza che avrebbe trascorso la serata con lui e altri due amici. L’episodio risalirebbe alla notte di domenica scorsa, in un appartamento nel capoluogo friulano. Il giocatore respinge le accuse. La giovane ha raccontato di essere stata ubriaca ma lucida nel manifestare il suo dissenso. Dopo essere uscita dall’abitazione, si è recata al Pronto soccorso di Udine, dove è stata visitata e i sanitari hanno poi allertato i carabinieri. Anche i due amici presenti sono stati denunciati in stato di libertà. Il calciatore, un professionista di nazionalità francese, ha negato ogni addebito, così come gli altri due uomini. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Calciatore dell’Udinese indagato per abusi: ‘La ragazza ha detto no’

