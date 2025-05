Calciatore dell' Udinese accusato di violenza sessuale una giovane lo denuncia | Stuprata in casa sua

Un calciatore dell'Udinese è stato denunciato per violenza sessuale da una giovane, che lo accusa di averla stuprata nella propria abitazione. L'indagine, avviata dai carabinieri, riguarda un giocatore di nazionalità francese, sollevando preoccupazioni e indignazione sia tra i tifosi che nell'ambiente calcistico.

Un giocatore dell'Udinese è stato denunciato per violenza sessuale da una giovane. Aperta un'indagine sul calciatore, che sarebbe di nazionalità francese. I carabinieri. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Calciatore dell'Udinese accusato di violenza sessuale, una giovane lo denuncia: «Stuprata in casa sua»

Su questo argomento da altre fonti

Calciatore dell'Udinese accusato di violenza sessuale, una giovane lo denuncia: «Stuprata in casa sua»

Lo riporta msn.com: Un giocatore dell'Udinese è stato denunciato per violenza sessuale da una giovane. Aperta un'indagine sul calciatore, che sarebbe di nazionalità francese. I ...

Udine, calciatore professionista denunciato per stupro: i fatti

Riporta gazzetta.it: Partita l'inchiesta. L'accusato sarebbe di nazionalità francese: dopo una serata in compagnia, avrebbe abusato di una donna che poi ha sporto denuncia ...

Violenza sessuale calciatore, denunciati anche due amici

Segnala ansa.it: Nell'ambito delle indagini sulla presunta violenza sessuale da parte di un calciatore professionista ai danni di una giovane udinese, i carabinieri hanno individuato e denunciato anche le due persone ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Violenza contro le donne: il 70% delle ragazze dichiara di aver subito molestie e apprezzamenti sessuali in luoghi pubblici e il 64% si ? sentita a disagio per avances da un adulto

Ancora troppo poche le ragazze che denunciano episodi di molestie: il 29% fa finta di niente per paura della reazione e il 21% per vergogna.