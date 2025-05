Calci e pugni all' autista Ennesima aggressione in un autobus ad Arezzo

Un nuovo episodio di violenza ha colpito un autista di autobus ad Arezzo. Oggi pomeriggio, nella frazione di Indicatore, l'autista della Linea M di Autolinee Toscane è stato aggredito con calci e pugni. L'episodio sottolinea la crescente insicurezza a bordo dei mezzi pubblici e solleva interrogativi sulla tutela degli operatori di trasporto.

Ennesimo episodio violento ai danni di un autista. È accaduto questo pomeriggio a Indicatore. L'uomo si trovava alla guida del mezzo di Autolinee Toscane della Linea M che collega appunto la frazione aretina con la città. Secondo la prima ricostruzione della dinamica, l'autobus si è fermato al. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Calci e pugni all'autista. Ennesima aggressione in un autobus ad Arezzo

