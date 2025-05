Cagnolina partorisce cuccioli in un casolare abbonato L' appello | Troviamole una casa

In un casolare abbandonato della Val di Chio, una cagnolina ha dato alla luce tre adorabili cuccioli, già trovati una famiglia. Ora, però, è lei a cercare un affetto duraturo. Questo è il suo appello: “Regalatele una casa e dimostratele che anche l’amore può riscaldare un rifugio dimenticato.”

I tre batuffoli venuti alla luce in quel casolare della Val di Chio sono già tutti stati adottati. Adesso invece, chi cerca una famiglia che la adotti è proprio lei, la cagnolina che qualche tempo fa partorì i suoi piccoli proprio in quel rifugio di fortuna lontano da potenziali pericoli. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Cagnolina partorisce cuccioli in un casolare abbonato. L'appello: "Troviamole una casa"

Su questo argomento da altre fonti

Adottati i cuccioli randagi recuperati con il nuovo servizio del Comune, la mamma resta in attesa al canile

Secondo corrierediarezzo.it: Buone notizie nel caso della cagnolina randagia e i suoi tre cuccioli. L'episodio risale a oltre un mese fa, quando è pervenuta una segnalazione all'Ufficio Ambiente del comune di Castiglion Fiorentin ...

Pastore tedesco partorisce, i veterinari sono stupiti di quanti cuccioli ha

Da wamiz.it: Con l’aiuto dei medici della Clinica Veterinaria Anubis una mamma Pastore Tedesco dà alla luce un numero eccezionale di cuccioli. Milano. Una cagnolina di razza Pastore Tedesco è diventata mamma di un ...

Il gesto eroico del cane Depi, il cucciolo che ha salvato sua madre e i fratellini

Come scrive repubblica.it: In un pomeriggio qualunque ad Atene, una piccola cagnolina dal pelo scuro ha varcato ... i presenti hanno scoperto una scena toccante: dieci cuccioli nascosti sotto alcuni container, in una ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CAGNOLINA LEGATA E BASTONATA A MORTE A LUCO DEI MARSI (L'AQUILA)

“ GESTO FOLLE E INQUALIFICABILE: PRESENTERÒ DENUNCIA CONTRO IGNOTI E CHIEDO AL PARLAMENTO DI APPROVARE LA MIA PROPOSTA DI LEGGE PER AUMENTARE LE PENE PER CHI MALTRATTA E UCCIDE GLI ANIMALI ” “Un gesto di una violenza inconcepibile, che ha provocato enormi sofferenze a un essere innocente e che offende tutti noi che amiamo gli animali e ci battiamo ogni giorno per salvarli dal randagismo e offrire loro una vita migliore”.