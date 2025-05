Cage Warriors a Ostia | MMA giovani talenti e scontri per l’ingresso all’UFC

Il 31 maggio al PalaPellicone di Ostia, il prestigioso evento Cage Warriors ritorna per una serata imperdibile di MMA. Focalizzato sui giovani talenti, questa manifestazione offrirà scontri emozionanti e un'opportunità unica per guadagnare un ingresso nell' UFC. Preparati a vivere un'esperienza intensa e ricca di sorprese per tutti gli appassionati di arti marziali miste!

Il ritorno del prestigioso evento Cage Warriors si conferma imperdibile: sabato 31 maggio alle ore 17 al PalaPellicone di Ostia, si svolgerà una serata dedicata alle arti marziali miste che promette emozioni e sorprese per gli appassionati. La manifestazione riunirà sul ring i migliori talenti italiani ed europei, pronti a lottare per conquistare non solo

