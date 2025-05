Cade da un’impalcatura mentre lavora | paura a San Giovanni Incarico grave un operaio

Un grave incidente è avvenuto a San Giovanni Incarico, dove un operaio settantenne è precipitato da un’impalcatura mentre effettuava lavori di manutenzione in un’abitazione privata. L'uomo è caduto da un'altezza di circa quattro metri, suscitando grande preoccupazione nella comunità. I soccorsi sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza.

È precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre era intento a svolgere lavori di manutenzione in un’abitazione privata in via Vignarola a San Giovanni Incarico, nel sud della provincia di Frosinone. Vittima dell’incidente un operaio settantenne, originario della provincia di Roma e per. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Cade da un’impalcatura mentre lavora: paura a San Giovanni Incarico, grave un operaio

