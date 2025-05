Cade da un’impalcatura durante lavori di manutenzione | gravissimo operaio 70enne

Un incidente grave ha coinvolto un operaio di 70 anni, caduto da un'impalcatura mentre effettuava lavori di manutenzione in un'abitazione a San Giovanni Incarico. Trasportato d'urgenza in ospedale tramite elicottero, le sue condizioni sono critiche. Gli inquirenti stanno indagando sull'accaduto. Continua a leggere...

