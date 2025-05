C Flegrei notte calma dopo sisma 4 4

Dopo il terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito i Campi Flegrei, la notte è trascorsa tranquilla, nonostante nuove scosse di minore intensità. Con 49 eventi sismici registrati, le autorità continuano le verifiche strutturali, mentre il capo della Protezione civile rassicura i cittadini sulla situazione di sicurezza.

9.54 Nuove scosse, ma di modesta entità, e notte tranquilla ai Campi Flegrei, dopo il terremoto di magnitudo 4.4 di ieri. In tutto 49 scosse per lo sciame sismico di cui faceva parte e ora concluso. Proseguono le verifiche strutturali in loco e il capo della Protezione civile si rivolge ai cittadini in un'intervista alla "Stampa": "Non voglio contare i morti -dice- Per evitarlo serve responsabilità. I cittadini aprano le loro case, anche quelle abusive, per farle controllare".