Burberry licenzia 1 700 dipendenti rosso da 100 milioni di euro

Burberry affronta una crisi significativa, con la recente notizia del licenziamento di 1.700 dipendenti e una perdita di 100 milioni di euro. I dati fiscali dell'ultimo anno, conclusosi a marzo, riflettono le difficoltà dell’azienda e dell’intero settore del lusso, spingendo la dirigenza a intraprendere drastiche misure per ridurre le spese e rilanciare l’attività.

Il grande marchio del lusso britannico Burberry ha pubblicato i dati definitivi dell’ultimo anno fiscale, terminato a marzo, che hanno confermato la grave crisi dell’azienda e di tutto il settore. La dirigenza ha annunciato il taglio di 1.700 posti di lavoro per ridurre le spese e far tornare l’azienda a essere redditizia. Nonostante i dati estremamente negativi, la Borsa ha premiato Burberry dopo i risultati del 2024. Una reazione dovuta sia ai licenziamenti, visti dagli investitori come un modo per rendere l’azienda più efficiente, sia al fatto che i dati, benché negativi, sono comunque migliori di quelli che gli analisti si aspettavano. I numeri della crisi di Burberry. Burberry ha chiuso lo scorso anno fiscale, che per le società britanniche finisce a marzo, con un fatturato di 2,4 miliardi di sterline, una riduzione del 15% rispetto a quello del 2024. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Burberry licenzia 1.700 dipendenti, rosso da 100 milioni di euro

