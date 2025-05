Buongiorno ceramica l' evento in quattro città della Tuscia Il programma

Buongiorno Ceramica è l'evento che celebra la tradizione ceramica italiana il 17 e 18 giugno. Nelle storiche città di Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia e Acquapendente, botteghe e atelier aprono le porte al pubblico, offrendo un'esperienza unica tra arte, cultura e laboratori creativi. Scopri il programma e lasciati affascinare dalla bellezza della ceramica.

Sabato 17 e domenica 18 a Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia e Acquapendente si celebra la festa diffusa della ceramica italiana. Nei centri storici delle quattro città della Tuscia, distinte dall'antica e affermata tradizione ceramica, le botteghe e gli atelier dei ceramisti aprono le.

Buongiorno Ceramica diffusa nelle quattro città della Tuscia: Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia, Acquapendente

Presentata lunedi 12 maggio mattina in sede di conferenza stampa la manifestazione Buongiorno Ceramica in programma Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025

"Buongiorno ceramica!", ecco gli eventi a Savona nel weekend del 17 e 18 maggio

In occasione di "Buongiorno ceramica!", festa diffusa su tutto il territorio nazionale che l'associazione AiCC dedica alla ceramica, sono svariate sono le iniziative che i musei e le associazi

A Laveno Mombello l'esposizione "Buongiorno Ceramica"

L'iniziativa "Amici Ceramisti in Bottega", organizzata nell'ambito di Buongiorno Ceramica, si terrà il 17 e 18 maggio 2025 presso la Bottega Costantini

