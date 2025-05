Buon onomastico Mattia immagini di auguri da condividere sui social

Oggi, 14 maggio, celebriamo San Mattia, apostolo e discepolo di Gesù. In occasione del suo onomastico, condividiamo immagini di auguri speciali sui social. Scopriamo insieme la storia di Mattia, scelto tra i 70 discepoli, e rendiamo omaggio a questo santo con messaggi affettuosi e significativi. Buon onomastico a tutti i Mattia!

Si festeggia oggi, 14 maggio, San Mattia apostolo. Secondo il libro degli Atti degli Apostoli fu uno dei 70 discepoli di Gesù e lo seguì fino al Battesimo ad opera di San Giovanni Battista fino all’Ascensione. Dagli atti si evince che l’Apostolo Pietro propose all’assemblea dei fratelli di scegliere uno tra loro per prendere il posto del traditore Giuda Iscariota nel collegio apostolico. Nella circostanza furono proposti i discepoli Giuseppe, chiamato Barsaba, e Mattia e la preferenza cadde su quest’ultimo al termine di un sorteggio. Fu sorteggiato per prendere il posto di Giuda Iscariota. Le informazioni relative alla morte ed alla vita di Mattia sono vaghe e contraddittorie. Da quanto si apprende da Niceforo l’apostolo predicò prima in Giudea o in Etiopia e quindi fu crocifisso. Ci sono altre fonti che riferiscono del martirio subito da Mattia a Gerusalemme fino alla decapitazione con un’alabarda (diventato suo simbolo iconografico). 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Mattia, immagini di auguri da condividere sui social

