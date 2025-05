Bullismo e cyberbullismo da Bari un progetto per la prevenzione | Educazione e ascolto strumenti fondamentali

A Bari prende il via un innovativo progetto dedicato alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo, con un focus su educazione e ascolto. Sotto la direzione della dottoressa Giuditta Emanuela Novielli, esperta in disturbi dell’apprendimento, si mira a diffondere strumenti efficaci per affrontare e contrastare queste problematiche a livello nazionale.

Conoscere, prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo: parte da Bari un nuovo progetto che punta a crescere su tutto il territorio nazionale. L'iniziativa, ideata e coordinata dalla dottoressa Giuditta Emanuela Novielli, educatrice ed esperta in disturbi dell’apprendimento, bisogni. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Bullismo e cyberbullismo, da Bari un progetto per la prevenzione: "Educazione e ascolto strumenti fondamentali"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bullismo e cyberbullismo, da Bari un progetto per la prevenzione: "Educazione e ascolto strumenti fondamentali"

baritoday.it scrive: L'iniziativa, presentata ieri all'Università di Bari, è stata elaborata con il sostegno dell'associazione 'Bullismo No Grazie' e punta ad estendersi in altre città italiane ...

Le scuole fanno rete contro il bullismo

Come scrive msn.com: Scuole in prima linea contro bullismo e cyberbullismo: 48 di loro si sono unite nella rete Cyberdefenders - Scuole ...

No a bullismo e cyberbullismo. La prevenzione all’Einaudi con il coinvolgimento dei ragazzi

Secondo msn.com: Le strategie dell’istituto di Varese al centro di un convegno. La dirigente: "Serve una formazione strutturata, non in emergenza". .

Potrebbe interessarti su Zazoom

Casal di Principe (CE) Covid e Bullismo - Marco Sentieri La musica mi ha salvato la vita

"La musica mi ha salvato la vita aiutandomi ad uscire dalla depressione dovuta agli atti di bullismo che ho subito a scuola.