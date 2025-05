Bufera Vis Pesaro dopo il caso Bagni esploso a Le Iene | sospeso il Direttore Sportivo Menga

La Vis Pesaro è al centro di una tempestosa controversia dopo il servizio di Le Iene riguardante Salvatore Bagni. In risposta, il club ha sospeso il Direttore Sportivo Michele Menga, avviando accertamenti per verificare il suo possibile coinvolgimento nelle accuse mosse. La situazione desta preoccupazione e attenzione nel mondo dello sport.

Il Direttore Sportivo della Vis Pesaro, Michele Menga, è stato sospeso dal club dopo la bufera emersa per il servizio de Le Iene su Salvatore Bagni: "Il club ha disposto accertamenti al fine di valutare l’eventuale coinvolgimento dello stesso Menga nelle vicende millantate dal Sig. Salvatore Bagni e disporre conseguentemente ulteriori provvedimenti". 🔗Leggi su Fanpage.it

